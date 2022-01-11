Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'u kabul etti

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i kabul etti.

Şentop, kabulde, Kazakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, istikrarın büyük oranda sağlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kazakistan'da istikrarın sağlanmasının bölge için de önemine işaret eden Şentop, "Türkiye olarak bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye hazırız." dedi.

Saparbekuly ise Şentop'a, ülkesinde yaşanan olaylara ilişkin bilgi verdi.

Her yerde asayişin sağlandığını kaydeden Saparbekuly, barış gücünün de 2 gün içinde çıkmaya başlayacağını bildirdi.