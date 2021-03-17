TBMM Başkanı Şentop, "Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferanslarına katıldı (2)
17.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:46
Konferansın yapıldığı salon ve katılımcılar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferansları"na katıldı.
Konferansın yapıldığı salon ve katılımcılar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferansları"na katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı