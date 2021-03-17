TBMM Başkanı Şentop, "Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferanslarına katıldı (2)
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TBMM Başkanı Şentop, "Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferanslarına katıldı (2)

17.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:46

Konferansın yapıldığı salon ve katılımcılar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferansları"na katıldı.

Konferansın yapıldığı salon ve katılımcılar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferansları"na katıldı. (2)

TBMM Başkanı Şentop, 'Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferanslarına katıldı (2)
TBMM Başkanı Şentop, 'Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferanslarına katıldı (2)
TBMM Başkanı Şentop, 'Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferanslarına katıldı (2)
TBMM Başkanı Şentop, 'Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferanslarına katıldı (2)
TBMM Başkanı Şentop, 'Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferanslarına katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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