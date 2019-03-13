TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al Mahmoud ile Bir Araya Geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile bir araya geldi.
Kaynak: AA