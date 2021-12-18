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TBMM Başkanı Şentop, Katar Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Katar Milli Günü'nü kutladı
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, Katar'ın Milli Günü dolayısıyla Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'e tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, "dost ve kardeş" olarak nitelendirdiği Katar devletinin Milli Günü'nü tebrik eden Şentop, "Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde gelişen ilişkilerimizin, parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliği sayesinde müşterek değer ve menfaatler istikametinde daha da zenginleşeceğine olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, başta Katar halkı olmak üzere, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'e ve Katar Şura Meclisi üyelerine en iyi dileklerini iletti.

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AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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