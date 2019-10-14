TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü

14.10.2019 18:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumartesi akşam saatlerinde geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını bugün de sürdürüyor. Şentop, Belgrad'da devam eden Parlamentolararası Birlik toplantıları kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyetle görüştü.

(İHA)

Kaynak: İHA