TBMM Başkanı Şentop, Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Başbakanı ve beraberindeki heyeti karşılaması Toplandtı salonunda heyetlerarası görüşme Şentop'un heyete meclisi gezdirmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Başbakanı ve beraberindeki heyeti karşılaması
Toplandtı salonunda heyetlerarası görüşme
Şentop'un heyete meclisi gezdirmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.
VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti