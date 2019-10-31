TBMM Başkanı Şentop, Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Başbakanı ve beraberindeki heyeti karşılaması Toplandtı salonunda heyetlerarası görüşme Şentop'un heyete meclisi gezdirmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.

31.10.2019 17:20

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Başbakanı ve beraberindeki heyeti karşılaması

Toplandtı salonunda heyetlerarası görüşme

Şentop'un heyete meclisi gezdirmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et