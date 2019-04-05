TBMM Başkanı Şentop Katar'a Gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ırkçılığın, hoşgörüsüzlüğün, İslamofobi ve yabancı düşmanlığının önlenmesinin Parlamentolararası Birliğin (PAB) 140. Genel Kurulunda acil gündem maddesi olarak ele alınması alınması yönündeki başvuruyu PAB başkanına ilettiğini bildirdi.

PAB'ın 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'a giden TBMM Başkanı Şentop, hareketinden önce Esenboğa Şeref Salonu'nda basın açıklaması yaptı.

Şentop, Genel Kurul sırasında kendisine Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakçı Kan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı Prof. Dr. Orhan Atalay ile Parlamentolararası Birlik Türk Grubu üyeleri Prof. Dr Mevlüt Karakaya, Hişyar Özsoy, Prof Dr. Abdul Ahad Andican'dan oluşan parlamenter heyetin eşlik edeceğini söyledi.

Parlamentolararası Birliğin farklı siyasi sistem ve düşüncelere sahip parlamenterler için bir diyalog ve parlamenter diplomasinin merkezi olduğunu ifade eden Şentop, şunları söyledi:

"Halklarımızın temsilcisi olan biz parlamenterlerin çeşitli konulardaki görüşlerini ve tecrübelerini birbirlerine aktarmalarına imkan veren PAB, küresel sorunlara çözümler geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Ziyaret sırasında Gürcistan ve Rusya Federasyonu parlamento başkanları ile ve diğer parlamento başkanları ile yapacağımız baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde

ikili ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız."

Irkçılık, hoşgörüsüzlük, İslamofobi ve yabancı düşmanlığı önlenmesi acil gündem

TBMM Başkanı Şentop, Katar'da Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir görüşme gerçekleştireceğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bu görüşmede Birlik ile iş birliğimizi ve iletişim kanallarımızı güçlendirme konusunda istişare edeceğiz. Genel kurul konuşması dışında, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Danışma toplantısı, PAB bünyesinde ortak ve gözlemci üye statüsünde bulunan parlamenter asamble başkanları ile danışma toplantısı ve meclis başkanları diyalog toplantısı çerçevesinde hitaplarda bulunacağım. Ayrıca APA dönem başkanı sıfatıyla Asya Parlamenterler Asamblesi Koordinasyon toplantısını yöneterek orada da ayrıca bir konuşma yapacağım.

Diğer taraftan son derece önemli gördüğümüz ırkçılık, hoşgörüsüzlük, İslamofobi ve yabancı düşmanlığı önlenmesi ve bu sorunlarla mücadele edilmesi başlığının da acil gündem maddesi olarak ele alınması yönünde başvurumuzu birkaç gün önce PAB başkanına ilettim."

Şentop, Doha'da gerçekleştirilecek 140. Genel Kurul toplantısının parlamentolar arası ilişkilerin etkinliğinin arttırılmasına ve ortak yol haritasının hazırlanmasına katkıda bulunacağına olan inancını dile getirdi.

Kaynak: AA