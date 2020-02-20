TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü

Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'in gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması İkilinin görüşmesinden görüntü TBMM- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

20.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:41
TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü

Başkanı Ivan Brajoviç'in gelişi

TBMM Başkanı 'un Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması

İkilinin görüşmesinden görüntü

TBMM- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü
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