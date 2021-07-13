TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ'ın Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ'ın Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Becic'e gönderdiği mektupta, şu ifadelere yer verdi:

"Karadağ Milli Günü dolayısıyla, dost ve kardeş Karadağ halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim.

Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu marjında zatıalinizle Antalya'da yapmış olduğumuz verimli görüşmede de ifade etmiş olduğumuz üzere, Türkiye ile Karadağ arasındaki köklü tarihi, kültürel ve müşterek değerlere dayanan dostane ilişkilerimizin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin, önümüzdeki dönemde her alanda daha da geliştirilmesi için gayret sarf etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, dost ve kardeş Karadağ halkına sıhhat, huzur ve refah, size ve şahsınızda Karadağ Parlamentosunun değerli üyelerine başarı ve afiyet temenni ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden