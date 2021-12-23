TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Beçiç ile bir araya geldi - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Beçiç ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Karadağ'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Beçiç ile görüştü.

Karadağ'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Beçiç ile görüştü.

Karadağ'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Beçiç tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Beçiç ile görüşen Şentop daha sonra Meclis anı defterini imzaladı. Ayrıca, TBMM ve Karadağ Parlamentosu arasında Parlamentolar Arası İş Birliği Protokolü de imzalandı. Daha sonra Şentop ve Beçiç heyetler arası görüştü.


TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Beçiç ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Beçiç ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Beçiç ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Beçiç ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Beçiç ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Beçiç ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Beçiç ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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