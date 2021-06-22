TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Becic ile görüştü Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic ile bir araya geldi.

Şentop, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu'na katılan Becic ile ikili görüşme yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre, Şentop, görüşmede, Becic ve beraberindekileri Antalya'da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

GDAÜ PA'nın bölgede iş birliği temelinde geliştirilen kapsayıcı ve yapıcı diyalog mekanizmaları inşa etmeyi hedeflediğini belirten Şentop, "Bu çatı, bölgemizin istikrar, barış ve huzurunun teminatının önemli bir parçasıdır. Balkanlarda müşterek bir dış politika vizyonunu paylaşan ülkelerimiz arasında her seviyede tesis edilen iş birliği ve dayanışmanın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci ve onun parlamenter boyutu olan bu çok taraflı platformda da devam ettiğini müşahede etmek bizleri memnun etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Daimi bir uluslararası sekretarya kurulmasını önemsiyoruz"

Asamblenin henüz daimi bir uluslararası sekretaryaya sahip olmamasının ilişkilerin yeterince kurumsallaşmasına engel teşkil ettiğini aktaran Şentop, bildiride de yer verilen uluslararası sekretaryanın kurulması ihtiyacına dikkat çeken maddeyi önemsediklerini kaydetti.

Böylece daha profesyonel bir çalışma disiplini ve bölgesel sahiplenme sağlanabileceğini düşündüklerini anlatan Şentop, "Türkiye olarak Asamblenin kuruluş çalışmaları döneminden itibaren uluslararası sekretaryaya ev sahipliği yapmak istediğimizi, bu kabiliyete ve imkanlara sahip olduğumuzu her ortamda ifade ediyoruz. Asamblenin aktif bir katılımcısı olarak adaylığımıza destek vermeniz bizleri sevindirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Karadağ ile müşterek bir tarih ve kültürü paylaştığını belirten Şentop, ülkeler arasında gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerin, ilişkilerin gelişimine yapıcı katkı sağladığını vurguladı.

Toplantının da ikili ilişkileri daha ileri seviyelere taşınmasına vesile olduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Meclislerimiz arasında 2009'da imzalanan iş birliği protokolüyle desteklenen yakın ilişkilerimiz, dostluk gruplarımız başta olmak üzere ilgili komisyonlarımız ve uluslararası parlamenter teşkilatlarda görev yapan delegasyonlarımız arasında da devam etmeli. Çok taraflı parlamenter platformlarda eşgüdüm sergilemenin, ülkelerimizin müşterek menfaatlerinin korunması bakımından önem arz ettiğini düşünüyorum."

Türkiye ile Karadağ arasındaki ticaret hacmi 120 milyon dolar seviyesinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanlığın kaderinin müşterek, uluslararası dayanışmanın ve iş birliğinin elzem olduğunu bir kez daha ispatladığını belirten Şentop, Türkiye olarak da insani diplomasi anlayışıyla bu süreçte destek olmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Şentop, Karadağ ile de anlamlı bir dayanışma sergilediklerini aktardı.

Salgınla mücadelenin, ekonomik ve ticari ilişkileri de dünya ölçeğinde menfi olarak etkilediğini hatırlatan Şentop, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi bu nedenle bir miktar azalış göstererek 120 milyon dolar seviyesine düştü. Bu rakamın 250 milyon dolar hedefinin yarısından bile az olduğu gerçeği, bu alanda daha fazla çalışmamız gerektiğini de işaret etmektedir. Çok kültürlü ve etnikli yapısı ile Karadağ bizler için, Güneydoğu Avrupa'nın barış ve istikrarına katkıda bulunan dost bir ülkedir. Huzur, refah ve istikrarına önem atfettiğimiz dostlarımızın, akrabalarımızın yaşadığı ülkedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun