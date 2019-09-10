TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic'i kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic'i kabul etti

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve beraberindeki heyetin TBMM'ye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'in tokalaşması TBMM Başkanı Şentop'un Darmanovic ve beraberindeki heyetle ile görüşmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ...

10.09.2019 16:22

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve beraberindeki heyetin TBMM'ye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'in tokalaşması

TBMM Başkanı Şentop'un Darmanovic ve beraberindeki heyetle ile görüşmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'i kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic'i kabul etti
Kaynak: AA
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