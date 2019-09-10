TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic'i kabul etti
Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve beraberindeki heyetin TBMM'ye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'in tokalaşması TBMM Başkanı Şentop'un Darmanovic ve beraberindeki heyetle ile görüşmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ...
Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve beraberindeki heyetin TBMM'ye gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'in tokalaşması
TBMM Başkanı Şentop'un Darmanovic ve beraberindeki heyetle ile görüşmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'i kabul etti.