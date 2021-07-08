TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı İbrahimoviç ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı İbrahimoviç ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı İbrahimoviç ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı İbrahimoviç ile görüştüTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmesi yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı İbrahimoviç ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmesi yaptı.TBMM Başkanı Şentop, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmesi yaptık. Görüşmede Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen İbrahimoviç'i yeni görevi vesilesiyle tebrik ettik" dedi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi
Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müslüm Gürses İbrahim Selim Selin Şekerci Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Arda Turan Metin Oktay Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı İbrahimoviç ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 00:11:34. #1.15#

title