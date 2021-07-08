TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı İbrahimoviç ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı İbrahimoviç ile görüştüTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmesi yaptı.