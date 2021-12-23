- TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Başbakanı Krivokapic ile görüştü

PODGORICA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ'daki temasları kapsamında Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin üçüncü durağı olan Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da temaslarına devam ediyor. Şentop, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic ile görüştü.