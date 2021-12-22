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TBMM Başkanı Şentop, Karadağ'a gitti

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin son durağı için Sırbistan'dan Karadağ'a geçti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin son durağı için Sırbistan'dan Karadağ'a geçti.

Şentop'u, Belgrad Nikola Tesla Havalimanından, Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve öteki yetkililer uğurladı.

Mustafa Şentop ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygün'den oluşan parlamento heyeti de Potgoritsa'ya gitti.

Şentop, yarın, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç ile bir araya gelecek.

TBMM ile Karadağ Parlamentosu arasında Parlamentolararası İş Birliğine Dair Protokol'ün imza törenine katılacak Şentop, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yapacak.

Şentop, programı kapsamında Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ve Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ'a gitti

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ'a gitti

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ'a gitti

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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