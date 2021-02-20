TBMM Başkanı Şentop, Kapadokya'yı gezdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kapadokya'da ziyaretlerde bulundu.

Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezen Şentop, daha sonra beldedeki Sıtkı Olçar Sanat Galerisi'ne geçti.

Şentop, galerideki eserlerle ilgili seramik sanatçısı Nida Olçar'dan bilgi aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın gezilerde eşlik ettiği Şentop, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan