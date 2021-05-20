TBMM Başkanı Şentop, Kamerun'un Milli Günü'nü kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, Kamerun'un Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Kamerun'un Milli Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamerun'un Milli Günü dolayısıyla Senato Başkanı Marcel Niat Njifenji ile Meclis Başkanı Djibril Cavaye Yeguie'ye kutlama mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamerun'un Milli Günü dolayısıyla Senato Başkanı Marcel Niat Njifenji ile Meclis Başkanı Djibril Cavaye Yeguie'ye kutlama mektubu gönderdi.

Şentop, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Kamerun'un Milli Günü dolayısıyla, dost ve kardeş Kamerun halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularımla tebrik ederim. Türkiye, Kamerun ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfetmektedir. Kamerun ile mevcut iyi düzeydeki ikili ilişkilerimiz çerçevesinde parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesini diler, sizinle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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