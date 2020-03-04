TBMM Başkanı Şentop, Kamboçyalı heyeti kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Devlet Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Devlet Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki Başkanlık Divanı Salonu'nda Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Devlet Bakanı Hassan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı ziyarete ilişkin fotoğraflar, TBMM Başkanlığı'ndan paylaşıldı.
Kaynak: DHA