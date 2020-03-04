TBMM Başkanı Şentop, Kamboçyalı heyeti kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, Kamboçyalı heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Devlet Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

04.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:24
TBMM Başkanı Şentop, Kamboçyalı heyeti kabul etti

TBMM Başkanı , Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Devlet Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki Başkanlık Divanı Salonu'nda Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Devlet Bakanı Hassan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı ziyarete ilişkin fotoğraflar, TBMM Başkanlığı'ndan paylaşıldı.


Kaynak: DHA

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