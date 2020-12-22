TBMM Başkanı Şentop, Kalkandelen Alaca Camii ve Harabati Baba Tekkesi'ni ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, Kalkandelen Alaca Camii ve Harabati Baba Tekkesi'ni ziyaret etti

22.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:31
TBMM Başkanı Şentop, Kalkandelen Alaca Camii ve Harabati Baba Tekkesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki Kalkandelen Alaca Camii ve Harabati Baba Tekkesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki Kalkandelen Alaca Camii ve Harabati Baba Tekkesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki ikinci gününde Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısı'nı ziyaretinin ardından 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle Kalkandelen'de Kuzey Makedonya'nın eğitimine büyük katkı ve yenilik sağlayan Uluslararası Türk Okulu'nda bir konuşma yaptı. Şentop, konuşmasının ardından yetkililerden bilgi alarak, yarışmada dereceye girenlere hediyelerini verdi.

TBMM Başkanı, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Kalkandelen Alaca Camii ve Harabati Baba Tekkesi ziyaretlerinin ardından Üsküp'ten ayrıldı. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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