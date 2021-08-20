TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla sohbet etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla sohbet etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç'in oğlunun düğün törenine katılmak için kente gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, havaalanında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından karşılandı. İlk olarak valiliğe geçen Şentop, şeref defterini imzaladı.

Vali Coşkun'dan kent hakkında bilgi alan Mustafa Şentop'un valilik çıkışında yanına 'sürekli engelli' raporu olduğunu belirten Yahya Aladağ geldi. İşsiz olduğunu belirten Aladağ, iş konusunda Şentop'dan yardım istedi. Şentop, Aladağ'ı bir süre dinledikten sonra danışmanına talimat vererek ilgilenilmesini istedi.

Mustafa Şentop daha sonra Trabzon Bulvarı'nda vatandaşları selamlayıp sohbet etmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Başkan Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç