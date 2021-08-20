TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta
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TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta

TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir dizi gezi ve incelemede bulunmak için Kahramanmaraş'a geldi. Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret eden Şentop, burada şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Coşkun'dan kentteki çalışmalarla ilgili brifing aldı. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası TBMM Başkanı Şentop, valilik çıkışı Trabzon Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Çocuklar ve yaşlılarla konuşan Şentop, Yahya Aladağ isimli bir engellinin iş talebine yardımcı olacağını söyledi.

Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Şentop, burada da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den devam eden projeler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, son olarak bir düğün merasimine katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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