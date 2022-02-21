TBMM Başkanı Şentop Kahramanlar Meydanı'nda anıta çelenk bıraktı - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop Kahramanlar Meydanı'nda anıta çelenk bıraktı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele edenler anısına yaptırılan 'Kahramanlar Meydanı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele edenler anısına yaptırılan 'Kahramanlar Meydanı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı.


TBMM Başkanı Şentop Kahramanlar Meydanı'nda anıta çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Şentop Kahramanlar Meydanı'nda anıta çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Şentop Kahramanlar Meydanı'nda anıta çelenk bıraktı

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Mustafa Şentop, Gürcistan, Dünya, Güncel, Haberler

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