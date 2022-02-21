TBMM Başkanı Şentop Kahramanlar Meydanı'nda anıta çelenk bıraktı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele edenler anısına yaptırılan 'Kahramanlar Meydanı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı.