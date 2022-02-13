TBMM Başkanı Şentop Kadir Topbaş anısına düzenlenen film gösterimine katıldı

İSTANBUL (DHA) - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kadir Bilmek' belgesel filmin gösterimine katıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ölümünün birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyoğlu Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Kadir Bilmek' belgeselinin gösterimi yapıldı. Gösterime Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Betül Sayan Kaya, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılmaz, merhum Kadir Topbaş'ın ailesi ile siyasi partilerin üyeleri katıldı.

"HALA KALBİMİZDE YAŞIYOR"