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TBMM Başkanı Şentop, kadına yönelik şiddete karşı mesaj yayımladı Açıklaması

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, kadına yönelik şiddete karşı mesaj yayımladı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnsan için, şiddete karşı, insanca bir dayanışma içindeyiz. Tarihi ve dünyayı kadınla erkek birlikte inşa edip şekillendirmiştir. Kadına yönelik her tür şiddet suçtur, kararlılıkla karşısındayız." ifadesini kullandı.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

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