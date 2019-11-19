19.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:04

TBMM Başkanı Şentop, İYİ Partiyi ziyaret etti

Şentop: 23 Nisan 2020 TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu münasebetle önümüzde ki yıl etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu doğrultuda milletvekillerimizle, siyasi partilerimizin gurup yönetimleriyle görüştük. Bugünde İYİ parti grup başkanı ve grup başkan vekili arkadaşlarımızla görüştük.

Kaynak: İHA