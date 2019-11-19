TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İYİ Parti'ye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti.

19.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:13
TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı 'un İYİ Parti'ye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

İYİ Parti Grup Başkanvekili 'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti. Şentop ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti
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