TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İYİ Parti'ye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti.
19.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İYİ Parti'ye gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de İYİ Parti'yi ziyaret etti. Şentop ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: TBMM Başkanı Şentop, İYİ Parti'yi ziyaret etti