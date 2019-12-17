TBMM Başkanı Şentop: "İyi ile kötünün, hakla batılın mücadelesi bugün de sürüyor"
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Mevlana Kültür Merkezi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması KONYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katıldı.
17.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:44
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana Kültür Merkezi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
KONYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katıldı.
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Kaynak: AA