TBMM Başkanı Şentop: "İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük...
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TBMM Başkanı Şentop: "İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük...

TBMM Başkanı Şentop: "İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir talep mahiyetinde olduğunu görüyor ve bundan üzüntü duyuyorum.

TBMM Başkanı Şentop:
05.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:41

TBMM Başkanı Şentop: "İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir talep mahiyetinde olduğunu görüyor ve bundan üzüntü duyuyorum."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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