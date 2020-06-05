TBMM Başkanı Şentop: "İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük... TBMM Başkanı Şentop: "İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir talep mahiyetinde olduğunu görüyor ve bundan üzüntü duyuyorum.

TBMM Başkanı Şentop: "İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir talep mahiyetinde olduğunu görüyor ve bundan üzüntü duyuyorum." Kaynak: AA