Şentop: "İstiklal Marşı ufukta zafer emarelerinin görülmediği aşamada yazılmıştır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufukta zafer emarelerinin görülmediği aşamada yazılmıştır. Başta ordumuz olmak üzere marşın verdiği dinamizm ile İstiklal Harbi kazanılmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Halkla İlişkiler binasının konferans salonunda düzenlenen "100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi"nin kapanış programında bir konuşma yaptı. Şentop, Kurtuluş Savaşı'nın bir ölüm kalım savaşı olduğuna dikkat çekerek, ülkenin birçok devlet tarafından işgal edildiği, halkın umudunu yitirdiği bir süreçte Akif'in İstiklal Marşı ile halka azim ve inanç aşıladığını ve bu sayede Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığını belirtti. Şentop, "Yaygın olan yanlış anlayışa göre İstiklal Marşı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufukta zafer emarelerinin görülmediği aşamada yazılmıştır. Başta ordumuz olmak üzere marşın verdiği dinamizm ile İstiklal Harbi kazanılmıştır. Yalnızca 1 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Akif'in yazdığı marşın dört kez okunması bile milletin vekillerini İstiklal Marşı'nda dile getirilen duygulara olan inanca ve özgürlüğe ne kadar ihtiyaç olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani/İHA)

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