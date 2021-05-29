TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fethinin 568. yıl dönümünü kutladığı İstanbul'un ilelebet bir Türk ve İslam şehri olarak kalacağını belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fethinin 568. yıl dönümünü kutladığı İstanbul'un ilelebet bir Türk ve İslam şehri olarak kalacağını belirtti.

Şentop, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstanbul için "Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün kardeşi; kralların, meliklerin rüyalarına giren, hayallerini süsleyen cihanın incisi" nitelemesinde bulundu.

İstanbul'un; Şair Nedim'in bir taşına Acem ülkesini feda ettiğini, güzellikte benzersiz, iki deniz arasında tek bir inci, cihanı aydınlatan bir güneş olduğunu, Yahya Kemal'in sevmediği hiçbir yer bulunmayan bir şehir olduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Şairlerin, yazarların ilham kaynağı, birçok esere konu olmuş ve hepsinin üstünde sevgili peygamberimizin müjdesine konu olmuş, bu sebeple bir İslam şehri olması için fethe kadar birçok sefer ve kuşatmaya şahit olmuş, bağrında Mihmandar-ı Resul'ü ve birçok sahabeyi barındıran kutlu şehir; ve nihayet büyük cihan padişahı, çağ açıp çağ kapatan, sultanlar sultanı Fatih Sultan Mehmed'in Hz. Peygamber'in müjdesine nail olmak maksadıyla 568 yıl önce 53 gün süren kuşatma sonrası 29 Mayıs günü atının üstünde bütün ihtişamıyla Topkapı'dan girdiği şehir; seni fetheden kumandan ne güzel kumandan, seni fetheden ordu ne güzel ordudur. Seni bize yar eden, bizi sana aşık eden Cenabıhak'ka sonsuz hamdüsenalar.

İlelebet bir Türk ve İslam şehri olarak kalacak İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü tebrik ediyor, Cenabıhak'tan bu aziz millete nice hayırlı fetihler nasip etmesini niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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