TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'dan gelen 23 öğrenciyi ağırladı

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 'Başkan'la Süper Gezi' çekilişiyle belirlenen 23 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu Ankara'da yaşadı.

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 'Başkan'la Süper Gezi' çekilişiyle belirlenen 23 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu Ankara'da yaşadı. Anıtkabir'i ziyaret eden çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından ağırlandı. Çocukları yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Millet iradesinin temsil edildiği mekanda unutulmaz bir 23 Nisan yaşadık" dedi.

TBMM'nin açılışının 101'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bağcılar Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye tarafından düzenlenen 'Başkan'la Süper Gezi' çekilişiyle belirlenen 23 öğrenci Ankara'ya götürüldü. 23 Nisan Cuma günü kısıtlama nedeniyle 'Milli İrade' isimli gezi bir gün önce gerçekleşti. Öğrenciler ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Rehber Güller Koç'la birlikte hem bilgi alan hem de Anıtkabir'i gezen çocuklar, Atatürk'ün huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Şanslı minikler daha sonra Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan Birinci Meclis'i, ardından da Cumhuriyet Müzesi olarak anılan İkinci Meclis'i ziyaret etti. Müzelerde sergilenen araç, gereç ve eşyaları inceleyen ziyaretçiler, adeta zamanda yolculuğa çıktı.

ŞENTOP, ÖĞRENCİLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI

Minik misafirlerin son uğrak yeri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 23 öğrenciyi kabul etti. Divan Salonu'nda çocuklarla bir süre sohbet eden ve sorularını cevaplayan Şentop, TBMM'nin kuruluşu ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgi verdi. Çocuklardan Miraç Eymen Kaya'nın okuduğu İstiklal Marşı ve Sena Kılavuz'un okuduğu şiiri beğendiğini söyleyen Şentop, "Bugüne kadar duyduğum en güzel İstiklal Marşı'ydı. Bize gözyaşları içinde ve büyük bir coşkuyla İstiklal Marşımızı okuyan Eymen, istikbalimizin emin ellerde olduğuna olan inancımızı perçinledi" dedi.

Çocukları makamında da ağırlayan Şentop, koltuğunu Bağcılar Aşık Veysel İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya'ya devretti. Makam çıkışında ve TBMM şeref merdivenlerinde fotoğraf çektiren Şentop,, ziyaretleri için çocuklara teşekkür etti. Meclisin genel kurul salonu, kulisler, meclis bahçesi ve diğer bölümlerini gezen öğrencilere meclis lokantasında da öğlen yemeği ikram edildi.

"UNUTULMAZ BİR 23 NİSAN YAŞADIK"

Bu anlamlı günde çocukları AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yalnız bırakmadı.

TBMM'nin açılışı gibi büyük bir tarihi olayı çok iyi anlamak için Ankara'ya gittiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, "Yarınımız olan çocuklarımızla adeta zamanda yolculuğa çıktık. Gezerek görerek tarihlerini öğrendiler. Millet iradesinin temsil edildiği mekanda unutulmaz bir 23 Nisan yaşadık. Bu güzel etkinliğin olmasında başta TBMM Başkanımız Mustafa Şentop olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

Ankara'da coşkulu ve heyecanlı bir gün geçiren çocuklar ise bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı