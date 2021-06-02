TBMM Başkanı Şentop, İsrail'in yargılanmasına yönelik atılacak adımları desteklediklerini söyledi Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlar bakımından soruşturma ve yargılama yetkisine sahip olduğuna dair karar aldığını belirterek "Biz bu kararı destekliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlar bakımından soruşturma ve yargılama yetkisine sahip olduğuna dair karar aldığını belirterek "Biz bu kararı destekliyoruz. Bu yönde atılacak adımları destekliyoruz." dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'na katılmak için Pakistan'da bulunan TBMM Başkanı Şentop, başkent İslamabad'daki Serena Otel'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, burada yaptığı açıklamalarda, Filistin meselesi konusunda kalıcı sonuç verici bir adımın maalesef atılamadığını belirterek "Son ramazan ayında yaşanan olaylar, önce Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa daha sonra da Gazze'de yaşanan olaylar dünyada 2 milyar civarında nüfusa sahip Müslümanları çok rahatsız ve rencide etmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde liderler düzeyinde diplomatik trafik yaşandığını belirten Şentop, "Türkiye bu konuda İsrail'in yapmış olduğu devlet terörünü durduracak ve bununla ilgili olarak sorumluların yargılanmasını, cezalandırılmasını sağlayacak adımların atılması için dünya genelinde bir diplomatik trafik gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

İSİPAB Filistin Daimi Komitesi İstanbul'da toplanacak

Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla 20'nin üzerinde parlamento başkanı ile yapmış olduğu telefon görüşmesi çerçevesinde İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Filistin Daimi Komitesinin toplanması için harekete geçtiklerini anımsatarak "Filistin Daimi Komitesi Tahran'da teknik bir toplantı yaptı. O toplantıda da önerdik ve kabul gördü. İnşallah parlamento başkanları düzeyinde Filistin Daimi Komitesini İstanbul'da yakın bir zamanda toplamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede ilan edilen ateşkesin kalıcı olması ve Filistin devletiyle ilgili uluslararası hukuka göre nihai bir statünün herkes tarafından kabul edilmesi ve yerleşmesinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Şentop, "İsrail'in insanlık suçları işlediği, devlet terörü işlediği birçok olayda ortaya çıkmış ve tescil edilmiştir." dedi.

Şentop, İsrail'in işlediği suçlara atıfta bulunarak "En son basın mensuplarının bulunduğu bir binanın bombalanması, bebeklerin, çocukların, kadınların, masum sivillerin katledilmiş olması, İsrail'in bu konudaki hukuk tanımazlığını ve caniliğini göstermesi bakımından önemlidir." diye konuştu.

"(İsrail'in saldırılarına) Bazı İslam ülkeleri sessiz kaldı"

İslam ülkeleri aralarında farklı görüşler, ihtilaflar ve birçok konuda anlaşmazlıklar olsa da Filistin ve Kudüs konusunda bir araya gelmeleri ve 2 milyar Müslüman'ın hassasiyetlerine yöneticilerin de sahip çıkarak ortak hareket etmeleri gerektiğini dile getiren Şentop, "Filistin Daimi Komitesi asayişin ve ateşkesin kalıcı olarak bölgede sağlanması için bütün İslam ülkelerinin birlikte hareket edeceği bir karar almalıdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, bazı İslam ülkelerinin sessizliğine tepki göstererek "Bu süreçte gördük ki bazı İslam ülkeleri ya sessiz kaldılar veyahut çok cılız sesler çıkardılar. Bu doğru değil. İİT'nin ve Parlamenter Asamble'nin kuruluş gayesi budur. Varlık sebebi budur. Filistin meselesidir." dedi.

Filistin meselesi konusunda sonuç verebilecek bir kararlılığı ortaya koymayı hedeflediklerini belirten Şentop, Türkiye'nin başından beri Filistin ile ilgili tezinin İsrail'in 1967 sınırları içerisinde kalması temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi olarak bütünleşik, bağımsız, egemen bir Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi ve bunun kurumsallaşması olduğunu söyledi.

Dünyada İsrail'e karşı ciddi tepki oluştu vurgusu

Şentop, ABD'nin İsrail aleyhine BM Güvenlik Konseyinden karar çıkmasını üç kez engellediğini anımsatarak "Bunun üzerine BM Genel Kurulu toplantıya çağrılmıştır. Bu toplantı yapıldıktan kısa bir süre sonrada ateşkes sağlanmıştır." şeklinde konuştu.

Ramazan ayında yaşanılan süreçte sadece İslam dünyasında Müslümanlar arasında değil genel olarak dünyadaki farklı devletlerdeki yaşayan insanlar arasında da İsrail'e karşı ciddi bir tepkinin oluştuğunu gözlemlediğini dile getiren Şentop, "Bu konuda Filistin'de kalıcı barışı sağlayacak ve Filistin devletinin yerleşmesini ve kurumsallaşmasını sağlayacak adımların atılması yönünde çalışmalıyız." dedi.

Afganistan'da şiddetin durması gerekiyor

Şentop, Afganistan'daki barış sürecine de değinerek Türkiye olarak Afganlar arası görüşmeleri ve Afganistan barış sürecini yakından takip ettiklerini vurguladı.

Doha'da yapılan mutabakat sonrasındaki Afganlar arası görüşme sürecinin bir döneminin Türkiye'de gerçekleştirilmesi yönünde karar alındığını anımsatan Şentop, "Fakat son aylarda Afganistan'da önceki yıllara göre de mukayese edildiğinde şiddet ve terör olaylarının ve ölümlerin çok arttığını görüyoruz." dedi.

Şentop, öncelikle Afganistan'daki şiddetin durdurulması gerektiğini belirterek "Türkiye olarak bu yönde aktif çalışma içerisindeyiz. Terörün durdurulması konusunda bir kararlılığın olması ve görüş farklılıklarının bu ön şarttan sonra müzakere edilmesi doğru olacaktır. İnşallah olumlu gelişmeler olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı