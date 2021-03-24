TBMM Başkanı Şentop: "İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına, bunun insani bir mesele olduğuna dair, İsrail...
24.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:48
TBMM Başkanı Şentop: "İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına, bunun insani bir mesele olduğuna dair, İsrail Meclis Başkanı'na bir mektup gönderdim."
TBMM Başkanı Şentop: "İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına, bunun insani bir mesele olduğuna dair, İsrail Meclis Başkanı'na bir mektup gönderdim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu