31.10.2019 14:42

TBMM Başkanı Şentop: "İsraf ettiğimiz değerlerle her yıl en az 6 tane İstanbul Havalimanı yaparız"

"Yıllık 550 milyar liralık değerimizi çöpe atıyoruz"

Ankara'da 2019 Verimlilik ve Teknoloji Fuarı başladı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Biz her yıl gayri safi hasılamızın en az yüzde 15'ini israf ediyoruz. Yani yıllık 550 milyar liralık değerimizi çöpe atıyoruz. 550 milyar lira, 100 milyar dolar demek. Enerjiyi, suyu, gıdayı, meyve-sebzeyi israf ediyoruz. Aynı zamanda zamanı ve emeği de israf ediyoruz. İsraf ettiğimiz değerlerle her yıl en az 6 tane İstanbul Havalimanı yaparız ya da yüzlerce kilometre otoyol yapar, kaynak ihtiyacı duyduğumuz bütün yatırımlarımızı tamamlarız" dedi.

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen "2019 Verimlilik ve Teknoloji Fuarı", TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü'nün katılımıyla ATO Congresium'da başladı. Değişimin hızına yetişilemeyen bir çağda olunduğunu dile getiren TBMM Başkanı Şentop, yönetimden üretime kadar hayatın her alanındaki yeniliklere ayak uydurulması gerektiğini kaydetti. Kendini yenilemeyen ve yeniliklerin karşısında duranın geride kalacağını belirten Şentop, yeniliklerin üretim ve ekonomiyi rekabetçi hale getirdiğini, verimliliğin üretimden tüketime kadar önem taşıdığını, sürekli azalan kaynakları az emek, düşük maliyetle ekonomik değere dönüştürmenin yolunun verimlilikten geçtiğine dikkat çekti.

Rekabetin yoğunlaştığı bir süreçte klasik üretim tekniklerini kullanarak ayakta kalmanın mümkün olmadığını belirten Şentop, "Günümüz teknolojisi bilgisayar sistemlerinden yararlanıyor. Bu durum üreticilerimize yeni pencereler açıyor. İş adamlarımız, fabrikatörlerimiz kendilerine açılan bu pencerelerden bakarak üretim planlamalarını yapmaları gerekiyor. Enerji ihtiyacımızı ithal eden bir ülkeyiz. Kaynaklarımız yetersiz. Doğal olarak petrol ve doğalgazı yurt dışından alıyoruz. aynı zamanda su bakımından da fakir bir ülkeyiz. Mevcut su kaynaklarımızın tamamı Tuna Nehri bir yıllık hacminin yarısı kadardır. Doğal olarak sahip olduğumuz her şeyi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Fakat biz tüketirken yeterli duyarlılığı göstermiyoruz. Toplam gayri safi hasılamız 4 trilyon lira. Biz her yıl gayri safi hasılamızın en az yüzde 15'ini israf ediyoruz. Yani yıllık 550 milyar liralık değerimizi çöpe atıyoruz. 550 milyar lira, 100 milyar dolar demek. Enerjiyi, suyu, gıdayı, meyve-sebzeyi israf ediyoruz. Aynı zamanda zamanı ve emeği de israf ediyoruz. İsraf ettiğimiz değerlerle her yıl en az 6 tane İstanbul Havalimanı yaparız ya da yüzlerce kilometre otoyol yapar, kaynak ihtiyacı duyduğumuz bütün yatırımlarımızı tamamlarız" diye konuştu.

"Türkiye genelinde yayılıp üreticilerle buluşturulması lazım yeni teknolojilerin"

Şentop, nüfusun 10 yıl sonra 90 milyona ulaşacağını aktararak, nüfus artışının ihtiyaçları da artıracağına, bu nedenle herkesin daha verimli üretmesi ve israf etmeden tüketmesi gerektiğine işaret ederek, kişi ve toplumların kaynaklarını, imkanlarını ve zamanını tasarruflu kullanması gerektiğini vurguladı. Şentop, "Mevcut imkanlarımızı doğru şekilde kullanarak geleceğimizi daha güvenli hale getirebiliriz. Bu noktada hepimize sorumluluk düşüyor. Gelecek nesillerin bizi sorgulamasını, yargılamasını istemiyorsak sorumluluklarımızın şuurunda olmalıyız. Bu şuurla yaşamalı ve nesillerimizi de bu şuurla yetiştirmeliyiz. Sıfır israf, yüzde yüz verimlilik hayat felsefemiz olsun. Hem verimli hem az kaynak kullanarak daha kaliteli ve aynı zamanda pahalı kıymetli ürün üretmemiz lazım. Aslında Türkiye genelinde yayılıp üreticilerle buluşturulması lazım yeni teknolojilerin" dedi.

Şentop, fuar açılışı sonrasında Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katılan firmaların stantlarını gezip, projeler hakkında bilgi aldı. Şentop, bir stantta üç boyutlu resim de çizdi.

Kaynak: İHA