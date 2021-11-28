TBMM Başkanı Şentop, İspanya'da PAB 143. Genel Kurulu'na katıldı
TBMM Başkanı Şentop, İspanya'da PAB 143. Genel Kurulu'na katıldıİspanya, (DHA)- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento Heyeti ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'na katıldı.
TBMM Başkanı Şentop, İspanya'da PAB 143. Genel Kurulu'na katıldı
İspanya, ( Dha )- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento Heyeti ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'na katıldı.