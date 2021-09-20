TBMM Başkanı Şentop İspanya'da karşılandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop İspanya'da karşılandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti kapsamında Madrid Torrejon Havalimanı'nda protokol tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti kapsamında Madrid Torrejon Havalimanı'nda protokol tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Madrid Torrejon Havalimanı'na inen Şentop, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ile İspanya Temsilciler Meclisi protokol üyeleri tarafından karşılandı.

1994'ten bu yana İspanya'ya Meclis Başkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyarette TBMM Başkanı Şentop'a, TBMM Katip Üyesi Sevda Erdan Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye- İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Atilla Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel eşlik ediyor.

TBMM Başkanı Şentop İspanya'da karşılandı

TBMM Başkanı Şentop İspanya'da karşılandı

TBMM Başkanı Şentop İspanya'da karşılandı

TBMM Başkanı Şentop İspanya'da karşılandı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz."

 Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mansur Yavaş Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gelinim Mutfakta Kenan İmirzalıoğlu
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TBMM Başkanı Şentop İspanya'da karşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:32:23. #1.11#