TBMM Başkanı Şentop İspanya'da karşılandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti kapsamında Madrid Torrejon Havalimanı'nda protokol tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Madrid Torrejon Havalimanı'na inen Şentop, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ile İspanya Temsilciler Meclisi protokol üyeleri tarafından karşılandı.

1994'ten bu yana İspanya'ya Meclis Başkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyarette TBMM Başkanı Şentop'a, TBMM Katip Üyesi Sevda Erdan Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye- İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Atilla Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel eşlik ediyor.