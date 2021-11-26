TBMM Başkanı Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti (1)
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'na katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genel kurul öncesinde İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'na katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genel kurul öncesinde İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.