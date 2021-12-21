TBMM Başkanı Şentop: İskeçe Türk Birliği'nin isminde Türk geçtiği için kapatılması kabul edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı resepsiyonuna katılarak, konuşma yaptı. Şentop konuşmasında "İskeçe Türk Birliği'nin isminde Türk geçtiği için kapatılması, üstelik bunun AİHM kararlarına rağmen devam ettirilmesi kabul edilemez" dedi.

TBMM Başkanı Şentop konuşmasına şöyle devam etti;