TBMM Başkanı Şentop: İşgalci İsrail devlet terörü uyguluyor
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TBMM Başkanı Şentop: İşgalci İsrail devlet terörü uyguluyor

TBMM Başkanı Şentop: İşgalci İsrail devlet terörü uyguluyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor. İsrail savaş uçaklarının Kuzey Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuk şehit oldu" dedi. 

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor. İsrail savaş uçaklarının Kuzey Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuk şehit oldu. Birleşmiş Milletler ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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