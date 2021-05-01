TBMM Başkanı Şentop'tan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeği ve alın teriyle, bilgisi ve becerisiyle üreten ve üretimiyle hayata değer katan işçi, memur bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Emeğin, insanı yücelten saygın bir değer olduğunu belirten Şentop, "Toplumlar da bilinçli ve örgütlü emek gücüyle yükselir ve yücelirler. Emek, bilgi ve beceriyle, zeka ve tecrübeyle donanıp zenginleştikçe aileden topluma, toplumdan insanlığa doğru genişleyen daha büyük ve güçlü bir etki meydana getirir. Bu etki, yapıcı, yaşatıcı, diriltici bir enerji etkisidir. Emeğiyle var olan ve toplum halinde var oluşu mümkün kılan çalışanlarımızın hayatımıza eşsiz katkıları her türlü takdirin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye bugün dünyanın saygın devletlerinden biri olmuş ve ekonomisiyle, üretim gücüyle, toplumsal refahıyla her zamankinden daha güçlü bir seviyeye yükselmişse hiç şüphesiz bu kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla bütün bir yurt sathına yayılmış üretici insanlarımızın alın teri sayesindedir. Türkiye, çalışanların özgür demokratik bir ortamda örgütlenmesini daima desteklemiş ve işçilerin olduğu gibi memurların da örgütlülükten gelen gücünü toplumsal ve demokratik katılıma dönüştürmesini anayasa ve yasalarla düzenlemiş bir ülkedir. Sendikalar, birer mesleki dayanışma örgütü olduğu kadar siyasi partilerden sonra katılımcı demokrasinin en güçlü ve saygın araçlarıdır da.

Yine sendikalar, yasal hak ve güvencelerin pekiştirilmesinin, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin, hak edene hak ettiği daha iyi ücretin verilmesinin de sigortası mesabesindeki vazgeçilmez toplum kurumlarımızdır. Dünyada yaşanan salgın sebebiyle 2021 yılının 1 Mayıs'ını da bir önceki yılda olduğu gibi ne yazık ki arzu edilen ve alışageldiğimiz coşkulu törenlerle kutlayamıyoruz. Bundan da önemlisi, salgının bütün toplumsal hayatımızı olduğu gibi çalışma hayatımızı da olumsuz biçimde etkilemiş olmasıdır. Şüphesiz devletimiz, bu olumsuz etkileri en aza indirmek ve çalışanlarımızın hak kayıplarını telafi etmek için gerekli tedbirleri almıştır ve bu yönde alınmış kararların uygulaması devam etmektedir."

"Sağlık çalışanları ayrıca anılmayı hak ediyor"

Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının ayrıca anılmayı hak ettiklerini vurgulayan Şentop, "Bir yılı aşkın süredir haftada yedi gün, günde 24 saat kesintisiz, büyük maddi ve manevi fedakarlıklarla çalışan bütün sağlık emekçilerimizi bu 1 Mayıs'ta şükranla anıyoruz. Emeklerinin karşılığı gerçekten ödenemez. Bu sıkıntılı dönemi de yine dayanışma ruhu içinde omuz omuza verip çalışarak, üreterek, yaparak ve yaşatarak aşacağımıza olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, sağlık ve mutluluk diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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