TBMM Başkanı Şentop, İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastini değerlendirdi Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop, İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastini değerlendirdi Açıklaması

28.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:34
TBMM Başkanı Şentop, İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastini değerlendirdi Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın nükleer programının mimarlarından nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini bir terör faaliyeti olarak değerlendirerek, suikasti illegal bir örgütün veya devletin yapmasının işin mahiyetini değiştirmeyeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın nükleer programının mimarlarından nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini bir terör faaliyeti olarak değerlendirerek, suikasti illegal bir örgütün veya devletin yapmasının işin mahiyetini değiştirmeyeceğini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabı "twitter"dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İranlı bir bilim insanının suikastle öldürülmesi bir terör faaliyetidir. Suikastı illegal örgütün yapmasıyla 'legal' örgütün veya devletin yapması işin mahiyetini değiştirmez; terör terördür, terör fiili işleyen teröristtir. Uluslararası alanda illegaliteye karşı çıkıyoruz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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