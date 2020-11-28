TBMM Başkanı Şentop, İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastini değerlendirdi Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın nükleer programının mimarlarından nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini bir terör faaliyeti olarak değerlendirerek, suikasti illegal bir örgütün veya devletin yapmasının işin mahiyetini değiştirmeyeceğini belirtti.