TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.
14.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:34
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.
Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapan Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA