Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi - Haberler
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Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve beraberindeki Parlamento Heyeti ile bir araya gelen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop," Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde, Müslüman azınlıkların insan haklarıyla ilgili bir komite oluşturalım.

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve beraberindeki Parlamento Heyeti ile bir araya gelen Tbmm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop," Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde, Müslüman azınlıkların insan haklarıyla ilgili bir komite oluşturalım. Çünkü batılı birçok kuruluş İslam ülkelerinde insan haklarıyla ilgili çalışmalar yapıyor" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve beraberindeki Parlamento Heyeti ile bir araya geldi. Şentop görüşmede, "Bu platformda yapacağımız istişarelerin, küresel ve bölgesel meseleler hakkında ortak bir yaklaşım geliştirmek adına çok faydalı olduğuna inanıyorum. Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde, Müslüman azınlıkların insan haklarıyla ilgili bir komite oluşturalım. Çünkü batılı birçok kuruluş İslam ülkelerinde insan haklarıyla ilgili çalışmalar yapıyor" dedi.

(Zöhre Alagöz/ İHA)

Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibafve ile bir araya geldi

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