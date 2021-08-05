TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere beraberindeki heyet ile geldiği İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü.

? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere beraberindeki heyet ile geldiği İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop'u İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ruhullah Mütefekkir Azad ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs havalimanında karşıladı. TBMM Başkanı Şentop'un, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşmesinin ardından Reisi'nin Meclisteki yemin törenine katılması bekleniyor.

TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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