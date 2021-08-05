TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere beraberindeki heyet ile geldiği İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü.