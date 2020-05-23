TBMM Başkanı Şentop, Iraklı mevkidaşıyla görüştü
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşerek, yeni hükümetin kurulması konusunda tebrik etti.
23.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:07
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşerek, yeni hükümetin kurulması konusunda tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü. Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleşen görüşmede, koronavirüs salgını konusundaki gelişmeleri değerlendiren Şentop, ayrıca Irak'ta yeni hükümetin kurulması konusunda tebrik ve başarı dileklerini iletti.
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Kaynak: DHA