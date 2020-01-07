TBMM Başkanı Şentop, Irak Meclis Başkanı Halbusi ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Irak Meclis Başkanı Halbusi ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

07.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:44
TBMM Başkanı Şentop, Irak Meclis Başkanı Halbusi ile görüştü

TBMM Başkanı , Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

TBMM'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop, Irak Meclis Başkanı Halbusi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA
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