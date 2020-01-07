TBMM Başkanı Şentop, Irak Meclis Başkanı Halbusi ile görüştü

07.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:44

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

TBMM'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop, Irak Meclis Başkanı Halbusi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA