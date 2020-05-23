TBMM Başkanı Şentop, Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop ile el-Halbusi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs salgını konusundaki gelişmeleri de değerlendirdi.

Şentop, Irak'ta yeni hükümetin kurulması konusunda tebrik ve başarı dileklerini de iletti.

Kaynak: AA