TBMM Başkanı Şentop, Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.
23.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:25
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop ile el-Halbusi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs salgını konusundaki gelişmeleri de değerlendirdi.
Şentop, Irak'ta yeni hükümetin kurulması konusunda tebrik ve başarı dileklerini de iletti.
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Kaynak: AA