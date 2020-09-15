TBMM Başkanı Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u karşılaması Şentop-Chilcott görüşmesi Kabulden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.
15.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:03
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u karşılaması
Şentop-Chilcott görüşmesi
Kabulden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.
Kaynak: AA