TBMM Başkanı Şentop, İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.

Şentop, Chilcott'u makamında kabul etti. Görüşmede, iki ülkenin parlamento, ekonomi, ticari ilişkileri ele alındı. Şentop, Avam Kamarası Başkanını Türkiye'ye davet etti. İki ülke parlamentoları arası temasların, dostluk grupları arasındaki ilişkilerin artırılması gerektiği dile getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA