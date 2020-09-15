TBMM Başkanı Şentop İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
15.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:58

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.

Şentop'un makamında nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen kabulde, iki ülkenin parlamento, ekonomi ve ticari ilişkileri ele alındı. Mustafa Şentop, Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle'u Türkiye'ye davet etti.

Kabulde iki ülkenin parlamentoları, dostluk grupları arasındaki ilişkilerin, temasların artırılması gerektiği dile getirildi.

Kaynak: AA

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